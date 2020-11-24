«Краснодар» — «Севилья»: Ракитич открыл счёт

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» принимает «Севилью». Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. К 7-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Севилья».
На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич.
«Краснодар», набрав 1 очко в трёх турах, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. «Севилья» (7) располагается строчкой выше, уступая по дополнительным показателям «Челси». Замыкает квартет «Ренн» (1).
В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три гола и потерпел поражение (2:3).
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