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Адвокат: будем инициировать вопрос об отмене особого порядка слушания дела Широкова

Адвокат: будем инициировать вопрос об отмене особого порядка слушания дела Широкова
Футбол / РПЛ 0

Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова, на которого напал бывший полузащитник сборной России Роман Широков, рассказал о намерении стороны добиться отмены особого порядка слушания дела.

«На завтрашнем заседании нами будет инициирован вопрос об отмене особого порядка слушания дела. Судья вынес постановление об особом порядке без согласия потерпевшего. Мы заявим протест, а судья будет обязан его отменить. При особом порядке суд назначает наказание не более 2/3 максимального срока. Максимальный же срок — 2 года лишения свободы.

Скорее всего, судья отложит слушание на другую дату, так как нужно будет вызвать свидетелей. Судьи очень не любят, когда требуют обычный порядок. Все пытаются облегчить жизнь, но в данном случае мы будем категорически против», — сказал адвокат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Суд постановил рассмотреть дело Широкова в особом порядке. Сторона избитого арбитра против
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