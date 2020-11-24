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«Лацио» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Лацио» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Зенита» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт сегодня, 24 ноября, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Зенит».

«Лацио»: Рейна, Габаррон, Худт, Ачебри, Лаццари, Пароло, Лукас Лейва, Луис Альберто, Марушич, Иммобиле, Корреа.

«Зенит»: Кержаков, Жирков, Ракицкий, Ловрен, Мостовой, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Малком, Ерохин, Дзюба.

Матч «Лацио» — «Зенит» обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. Ассистенты арбитра — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR будет отвечать Крис Кавана. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

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