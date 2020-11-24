«Динамо» К — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы киевского «Динамо» и «Барселоны» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало — в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

«Динамо» К: Бущан, Забарный, Миколенко, Кендзёра, Караваев, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Шапаренко, Вербич, Де Пена.



«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Мингеза, Фирпо, Дест, Аленья, Пьянич, Педри, Коутиньо, Тринкау, Брайтвайт.

«Чемпионат» проведёт и текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «Барселона».



«Динамо» Киев занимает третье место в турнирной таблице группы G, набрав 1 очко. «Барселона» лидирует в группе, набрав 9 очков в трёх матчах.