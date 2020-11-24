Председатель совета директоров «Уфы»: надеюсь, наши игроки выглядят убедительнее, чем я
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов пошутил на тему неудачного выступления команды в нынешнем сезоне. Мурзагулов в своём «инстаграме» опубликовал видео, как он в офисе чеканит мяч.
«В общем, с отчаяния решил прямо с драным коленом возобновить тренировки. А что, я когда-то подавал надежды в кумертауском «Рассвете». Но из результатов — пока только подстреленная операторка… Надеюсь, игроки ФК «Уфа», готовясь к «Тамбову», выглядят убедительнее», — написал Мурзагулов.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мурзагулова.
«Уфа» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав лишь семь очков в 15 матчах. В следующем туре команда из Башкирии встретится с «Тамбовом», который также ведёт борьбу за выживание.
Мурзагулов: падение «Уфы» головокружительное, но тренерская мысль видна, работаем дальше
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