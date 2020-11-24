Живоглядов: Суарес до сих пор является одним из лучших форвардов в мире

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» высказался об игроках испанской команды.

«Мне нравится «Атлетико». Когда клуб покинул Гризманн, и пришли другие футболисты, они быстро вписались в философию клуба. На этих выходных «Атлетико» играл лучше «Барселоны» и заслуженно победил.

Луис Суарес — топовый нападающий. За него всё говорит его статистика. Он до сих пор является одним из лучших в мире. Как удалось не позволить Суаресу забить в Москве? Мы боролись за каждый мяч. В том матче у «Атлетико» сильно выделялся Жоау Фелиш. Мне понравилось, как он двигается, видит поле, это очень техничный и в то же время быстрый футболист.

Нам удалось добиться ничьей в прошлом матче благодаря сплочённости и командному взаимодействию на каждом участке поля все 90 минут. Именно это сейчас самая сильная сторона «Локомотива». Старались перекрывать все опасные зоны, чтобы «Атлетико» создавал минимум моментов у наших ворот», — приводит слова Живоглядова La Vanguardia.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится завтра, 25 ноября, в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск.