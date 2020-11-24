Живоглядов: Суарес до сих пор является одним из лучших форвардов в мире

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» высказался об игроках испанской команды.
«Мне нравится «Атлетико». Когда клуб покинул Гризманн, и пришли другие футболисты, они быстро вписались в философию клуба. На этих выходных «Атлетико» играл лучше «Барселоны» и заслуженно победил.
Луис Суарес — топовый нападающий. За него всё говорит его статистика. Он до сих пор является одним из лучших в мире. Как удалось не позволить Суаресу забить в Москве? Мы боролись за каждый мяч. В том матче у «Атлетико» сильно выделялся Жоау Фелиш. Мне понравилось, как он двигается, видит поле, это очень техничный и в то же время быстрый футболист.
Нам удалось добиться ничьей в прошлом матче благодаря сплочённости и командному взаимодействию на каждом участке поля все 90 минут. Именно это сейчас самая сильная сторона «Локомотива». Старались перекрывать все опасные зоны, чтобы «Атлетико» создавал минимум моментов у наших ворот», — приводит слова Живоглядова La Vanguardia.
Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится завтра, 25 ноября, в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск.
- 24 ноября 2020
-
22:31
-
22:26
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:34
-
21:23
-
21:10
-
21:02
-
21:01
-
20:44
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
20:15
-
20:00
-
19:57
-
19:56
-
19:43
-
19:42
-
19:36
-
19:32
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:04
-
19:02
-
18:47
-
18:30
-
18:22