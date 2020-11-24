«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов, пропустив гол на 95-й минуте

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Во втором тайме, на 56-й минуте, нападающий «Краснодара» Вандерсон сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник «быков» Кристоффер Олссон. В компенсированное время победный гол забил игрок «Севильи» Мунир Эль-Хаддади.
«Краснодар» набрал 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е является лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).
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