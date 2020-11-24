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«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов, пропустив гол на 95-й минуте

«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов, пропустив гол на 95-й минуте
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Во втором тайме, на 56-й минуте, нападающий «Краснодара» Вандерсон сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник «быков» Кристоффер Олссон. В компенсированное время победный гол забил игрок «Севильи» Мунир Эль-Хаддади.

«Краснодар» набрал 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е является лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
24 ноября 2020, вторник. 20:55 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья, Испания
0:1 Ракитич – 4'   1:1 Вандерсон – 56'   1:2 Эль-Хаддади – 90+5'
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