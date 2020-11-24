Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» — «Зенит»: хозяева упрочили преимущество в счёте

«Лацио» — «Зенит»: хозяева упрочили преимущество в счёте
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. К 23-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Зенит».

На 22-й минуте встречи полузащитник «Лацио» Марко Пароло забил второй гол хозяев в ворота «Зенита».

Матч «Лацио» — «Зенит» обслужвает английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. Ассистенты арбитра — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR отвечает Крис Кавана. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

Римский «Лацио» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются дортмундская «Боруссия» (6) и «Брюгге» (4).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020