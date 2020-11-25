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Писарев: интервью Черчесова — это стыд. Так обложить сборную — полная некомпетентность

Писарев: интервью Черчесова — это стыд. Так обложить сборную — полная некомпетентность
Футбол / Сборная России 0

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал недавнее интервью наставника национальной команды Станислава Черчесова, в котором специалист выступил с критикой молодых игроков сборной. Напомним, Черчесов заявил, что для него лучше бездарный Антон Заболотный, нежели талантливый игрок, который ничего не делает.

«Интервью Черчесова — это просто стыд. Мне очень неловко за его слова, честно говоря. На федеральном канале, в прямом эфире так обложить свою сборную — это полная некомпетентность. До сих пор не могу прийти в себя после услышанного.

Кто вообще так говорит о своей команде? Не пойму, как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире на всю страну. Эксперт, болельщик — еще ладно, но главный тренер… Просто неуважение какое-то», — приводит слова Писарева Sport24.

Черчесов: лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает
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