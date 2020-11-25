Мусаев — о конфликте Газинского и Кайо: никаких санкций не будет. Это часть профессии
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о конфликте, возникшем между игроками «быков» Юрием Газинским и Кайо в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).
«Гол пришёл в наши ворота не по центру, а с левого полуфланга. Здесь нет вины Кайо и Газинского. Когда кто-то говорит на повышенных тонах – это хорошо, не вижу ничего плохого. Нельзя быть всегда хорошим, нужно говорить то, что думаешь. Это нормальный рабочий момент. Мужчины играют в футбол, мужчины хотят выиграть, это обычная ситуация, никто не ссорился. Бывают неприятные моменты, без них никуда. Разумеется, никаких санкций за это не будет. Это часть нашей профессии», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Рекомендуем вам
- 25 ноября 2020
-
01:37
-
01:25
-
01:19
-
01:06
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:51
-
00:43
-
00:38
-
00:20
-
00:12
-
00:11
-
00:05
- 24 ноября 2020
-
23:41
-
23:26
-
23:24
-
23:17
-
23:05
-
22:51
-
22:50
-
22:31
-
22:26
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:34
-
21:23
-
21:10
-
21:02
-
21:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам