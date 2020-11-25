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Мусаев — о конфликте Газинского и Кайо: никаких санкций не будет. Это часть профессии

Мусаев — о конфликте Газинского и Кайо: никаких санкций не будет. Это часть профессии
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о конфликте, возникшем между игроками «быков» Юрием Газинским и Кайо в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Гол пришёл в наши ворота не по центру, а с левого полуфланга. Здесь нет вины Кайо и Газинского. Когда кто-то говорит на повышенных тонах – это хорошо, не вижу ничего плохого. Нельзя быть всегда хорошим, нужно говорить то, что думаешь. Это нормальный рабочий момент. Мужчины играют в футбол, мужчины хотят выиграть, это обычная ситуация, никто не ссорился. Бывают неприятные моменты, без них никуда. Разумеется, никаких санкций за это не будет. Это часть нашей профессии», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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