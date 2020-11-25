«Зенит» проиграл «Лацио» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 3-й минуте встречи нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле открыл счёт. На 22-й минуте хавбек Марко Пароло упрочил преимущество хозяев. Через 3 минуты нападающий «Зенита» Артём Дзюба сократил отставание санкт-петербургской команды в счёте. Во втором тайме, на 55-й минуте встречи, Иммобиле, успешно реализовав пенальти, оформил дубль.
Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге».
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