Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» проиграл «Лацио» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Зенит» проиграл «Лацио» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 3-й минуте встречи нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле открыл счёт. На 22-й минуте хавбек Марко Пароло упрочил преимущество хозяев. Через 3 минуты нападающий «Зенита» Артём Дзюба сократил отставание санкт-петербургской команды в счёте. Во втором тайме, на 55-й минуте встречи, Иммобиле, успешно реализовав пенальти, оформил дубль.

Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге».

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
24 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Иммобиле – 3'   2:0 Пароло – 22'   2:1 Дзюба – 25'   3:1 Иммобиле – 55' (пен)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020