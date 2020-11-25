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«Барселона» без Месси разгромила киевское «Динамо»

«Барселона» без Месси разгромила киевское «Динамо»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Барселоной» со счётом 0:4.

На 52-й минуте счёт в матче открыл Серджиньо Дест. На 57-й минуте Мартин Брайтвайт удвоил преимущество каталонского клуба. Вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.

Тренерский штаб «Барселоны» в Киеве задействовал целую группу молодых игроков и предоставил отдых лидерам. В частности, матч пропускал капитан «Барсы» Лионель Месси.

«Барселона» набрала 12 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы G. Второе место занимает «Ювентус» (9). «Ференцварош» и «Динамо» Киев набрали по одному очку.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
24 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Дест – 52'   0:2 Брайтвайт – 57'   0:3 Брайтвайт – 70' (пен)   0:4 Гризманн – 90+2'
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