«Барселона» без Месси разгромила киевское «Динамо»

В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Барселоной» со счётом 0:4.

На 52-й минуте счёт в матче открыл Серджиньо Дест. На 57-й минуте Мартин Брайтвайт удвоил преимущество каталонского клуба. Вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.

Тренерский штаб «Барселоны» в Киеве задействовал целую группу молодых игроков и предоставил отдых лидерам. В частности, матч пропускал капитан «Барсы» Лионель Месси.

«Барселона» набрала 12 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы G. Второе место занимает «Ювентус» (9). «Ференцварош» и «Динамо» Киев набрали по одному очку.