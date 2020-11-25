Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «РБ Лейпциг»
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» на своём поле одержал победу в матче с «РБ Лейпциг». Встреча закончилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил бразильский нападающий Неймар. На 11-й минуте он реализовал пенальти.
В другом матче группы H «Манчестер Юнайтед» разгромил «Истанбул Башакшехир» со счётом 4:1. «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и стал единоличным лидером группы H. Второе место занимает «ПСЖ», набравший шесть очков. Столько же очков у «РБ Лейпциг», занимающего третье место. Замыкает турнирную таблицу «Истанбул Башакшехир» (3).
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» будет принимать «ПСЖ», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Истанбул Башакшехир».
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