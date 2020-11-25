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Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «РБ Лейпциг»

Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «РБ Лейпциг»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» на своём поле одержал победу в матче с «РБ Лейпциг». Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил бразильский нападающий Неймар. На 11-й минуте он реализовал пенальти.

В другом матче группы H «Манчестер Юнайтед» разгромил «Истанбул Башакшехир» со счётом 4:1. «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и стал единоличным лидером группы H. Второе место занимает «ПСЖ», набравший шесть очков. Столько же очков у «РБ Лейпциг», занимающего третье место. Замыкает турнирную таблицу «Истанбул Башакшехир» (3).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» будет принимать «ПСЖ», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Истанбул Башакшехир».

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
24 ноября 2020, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Неймар – 11' (пен)
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