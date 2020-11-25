Какой из российских клубов первым выиграет в этой Лиге чемпионов?

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором принимали участие российские клубы.

Так, «Зенит» проиграл «Лацио» со счётом 1:3, а «Краснодар» уступил «Севилье» (1:2). В Лиге чемпионов от России также выступает «Локомотив», который свой матч четвёртого тура группового этапа проведет 25 ноября с «Атлетико».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какой из российских клубов первым выиграет в этой ЛЧ?

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«Краснодар» набрал 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е является лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).

Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге».