Михаил Кержаков о матче с «Лацио»: вслед за допущенными нами ошибками следует наказание

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио». Встреча состоялась в Риме и закончилась победой итальянского клуба со счётом 3:1.

«Быстро пропущенные голы? Лига чемпионов такого не прощает. Вслед за допущенными нами ошибками следует наказание. «Лацио» с самого начала прессинговал, и справиться с этим было непросто. Затем, дважды забив, соперник играл уже больше от обороны, успешно отражая атаки», — приводит слова Кержакова официальный сайт УЕФА.

Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.