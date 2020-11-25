Индзаги: «Зенит» техническая команда с дорогими футболистами. Мы хорошо подготовились

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» со счётом 3:1.

«Нам удалось сделать так, что такая сложная игра выглядела простой. «Зенит» техническая команда с дорогими футболистами. Мы очень хорошо подготовились. Поздравляю ребят. Я сказал команде, что сегодня у нас был отличный шанс выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов», — приводит слова «Лацио» Calciomercato.

Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.