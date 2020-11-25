Роналду повторил рекорд Месси по домашним голам в Лиге чемпионов
В Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» завершился матч 4-го тура Лиги чемпионов. В группе G «Ювентус» одержал победу в матче с «Ференцварошем». Встреча закончилась со счётом 2:1.
Один из голов в составе туринского клуба забил Криштиану Роналду. Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo Криштиану Роналду забил свой 70-й домашний гол в Лиге чемпионов и сравнялся с рекордсменом по этому показателю, нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
После 4 туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав 9 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстает на 3 очка. В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с киевским «Динамо». Игра пройдёт 2 ноября, начало – 23:00 мск.
«Ювентус» в компенсированное время дожал «Ференцварош»
Рекомендуем вам
- 25 ноября 2020
-
03:05
-
02:45
-
02:32
-
02:19
-
02:00
-
01:48
-
01:37
-
01:25
-
01:19
-
01:06
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:51
-
00:51
-
00:43
-
00:38
-
00:20
-
00:12
-
00:11
-
00:05
- 24 ноября 2020
-
23:41
-
23:26
-
23:24
-
23:17
-
23:05
-
22:51
-
22:50
-
22:31
-
22:26
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:03
-
22:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам