Роналду повторил рекорд Месси по домашним голам в Лиге чемпионов

В Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» завершился матч 4-го тура Лиги чемпионов. В группе G «Ювентус» одержал победу в матче с «Ференцварошем». Встреча закончилась со счётом 2:1.

Один из голов в составе туринского клуба забил Криштиану Роналду. Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo Криштиану Роналду забил свой 70-й домашний гол в Лиге чемпионов и сравнялся с рекордсменом по этому показателю, нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

После 4 туров «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав 9 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстает на 3 очка. В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с киевским «Динамо». Игра пройдёт 2 ноября, начало – 23:00 мск.