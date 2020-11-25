В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Единственный гол за «Зенит» забил Артём Дзюба.
Как сообщается на официальном сайте «Зенита», Дзюба стал самым результативным российским нападающим на групповом этапе Лиги чемпионов. Он забил 9 голов. На втором месте находится Андрей Тихонов (8). Замыкает тройку лидеров форвард ЦСКА Алан Дзагоев (7).
Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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