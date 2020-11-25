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Семак: не считаю провалом то, что «Зенит» во второй раз не смог выйти из группы ЛЧ

Семак: не считаю провалом то, что «Зенит» во второй раз не смог выйти из группы ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о неудачах «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Можно ли назвать провалом то, что «Зенит» во второй раз не может выйти из группы? Нет, не считаю. Это реалии. Учитывая состояние наших лидеров, которые почти не тренировались. Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком — чуть больше. Достаточно сложно было рассчитывать на успех.

Напомним, в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил «Лацио» со счётом 1:3.

Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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