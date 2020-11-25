Артём Дзюба назвал проблему «Зенита» в Лиге чемпионов

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче с «Лацио» в групповом этапе Лиги чемпионов со счётом 1:3.

«Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть. Это очень хорошая команда с хорошими исполнителями, потрясающая атака.

Мне кажется, наша проблема в менталитете. Пока мы не перестанем бояться и перекладывать ответственность, каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и общая, пока не начнём играть на победу, к сожалению, так и будем. Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, не боятся, все чётко как будто получается. Они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем, зажиматься, бояться, потом отыгрываться. Если с ними можно играть какой-то промежуток времени, почему так не играть постоянно. Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется", — приводятся слова Дзюбы на официальном сайте «Зенита».

Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.