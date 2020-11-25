Луческу о матче с «Барселоной»: в таких играх судьи обычно принимают сторону сильнейших

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Игра 4-го тура группового этапа прошла в Киеве на стадионе «НСК и завершилась победой каталонцев со счётом 4:0.

«У меня уже богатый опыт. Знаю, что в таких матчах судьи обычно принимают сторону сильнейших. Считаю, это пенальти. И в Барселоне не дали пенальти на Буяльском, и здесь тоже. Это пенальти. Даже не обижаюсь, потому что знаю, что всегда помогают сильнейшим.

Судьи иногда принимают сторону больших команд. Это не новость. Заслуженная победа «Барселоны», но мне не понравилось, что с таким счетом проиграли. Мы должны были бороться до конца. Эпизод с пенальти в наши ворота нужно пересмотреть. Я его не видел», — приводит слова Луческу Tribuna.

«Барселона» набрала 12 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы G. Второе место занимает «Ювентус» (9). «Ференцварош» и «Динамо» Киев набрали по одному очку.