Иммобиле: надеюсь, буду в отличной форме так же долго, как Ибра

Нападающий итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле поделился эмоциями после победы над петербургским «Зенитом» (3:1) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда выхожу на поле, чувствую себя ребёнком. Когда я не могу играть, страшно злюсь. Я выложился на поле и хотел сделать вклад в успехи команды и качественную работу моих партнеров, которую они проделали в предыдущих матчах.
Мечтаю увидеть себя среди игроков, сотворивших историю клуба и итальянского футбола. Я разделяю всю заслугу тренера и моих товарищей по команде, поскольку они позволяют мне выкладываться на максимуму.
Когда чемпионы вроде Криштиану Роналду переходят в Серию А, это шанс для вас увидеть, на каком уровне вы находитесь. Златан Ибрагимович — пример того же рода.
Мне 30, но я ощущаю себя молодым и надеюсь оставаться в такой форме так же долго, как Ибра», — приводит слова Иммобиле Football Italia.
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