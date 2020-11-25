Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: «МЮ» хочет завершить групповой этап на первом месте

Сульшер: «МЮ» хочет завершить групповой этап на первом месте
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над турецким «Истанбул Башакшехир» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов (4:1).

«Мы со стартового свистка стали действовать интенсивно, парни играли с удовольствием. Это «Олд Траффорд» – естественно, тут в удовольствие играть. Голы получились очень симпатичными, я очень доволен.

Нам нужно одно очко для выхода в плей-офф, но, конечно, нам хочется завершить групповой этап на первой строчке таблицы.

Ван де Бек и Кавани привыкают к нашим требованиям. Донни может сыграть на нескольких позициях, а Эдинсон – отличная «девятка» классического образца. Игроков такого класса на этой позиции у нас не было давно", — приводит слова Сульшера ВВС.

Дубль Бруну Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Истанбул Башакшехир»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020