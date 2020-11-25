Сульшер: «МЮ» хочет завершить групповой этап на первом месте

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над турецким «Истанбул Башакшехир» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов (4:1).
«Мы со стартового свистка стали действовать интенсивно, парни играли с удовольствием. Это «Олд Траффорд» – естественно, тут в удовольствие играть. Голы получились очень симпатичными, я очень доволен.
Нам нужно одно очко для выхода в плей-офф, но, конечно, нам хочется завершить групповой этап на первой строчке таблицы.
Ван де Бек и Кавани привыкают к нашим требованиям. Донни может сыграть на нескольких позициях, а Эдинсон – отличная «девятка» классического образца. Игроков такого класса на этой позиции у нас не было давно", — приводит слова Сульшера ВВС.
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