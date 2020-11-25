Холанд быстрее всех забил 15 мячей в Лиге чемпионов
Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (4:0).
На его счету стало 16 мячей в 12 матчах Лиги чемпионов (помимо «Боруссии» Холанд забивал за «Зальцбург»). До отметки в 15 голов в турнире норвежец добрался быстрее всех в истории. Голландцу Руду ван Нистелрою (ПСВ, «Манчестер Юнайтед») для этого понадобилось 19 матчей, как и испанцу Роберто Сольдадо («Валенсия»). У Гарри Кейна («Тоттенхэм») на это ушло 20 матчей.
Криштиану Роналду забил 15 голов в 51 матче, Лионель Месси – в 29, Роберт Левандовски – в 25.
Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабря 2019 года. В первой же игре за новый клуб он отметился хет-триком.
Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
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