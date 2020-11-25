Вылет «Зенита» и «Краснодара» из ЛЧ, три клуба вышли в плей-офф. Главное к утру

«Зенит» и «Краснодар» покинут Лигу чемпионов, Хабиб намекнул на возвращение. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» уступил в матче Лиги чемпионов «Лацио», а «Краснодар» — «Севилье». Оба российских клуба потеряли шансы на выход в плей-офф.

2. «Севилья» в этом матче забила самый свой быстрый гол в Лиге чемпионов — отличился Иван Ракитич.

3. Четыре команды вышли в плей-офф: «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус».

4. Гандболист Константин Игропуло завершил карьеру.

5. Хабиб Нурмагомедов написал Дане Уайту: «Скоро увидимся». Намёк на возобновление карьеры?

6. КХЛ. «Автомобилист» проиграл в третьем матче подряд.

7. Станислав Черчесов дал эмоциональное интервью каналу «Матч ТВ», в котором рассказал, почему предпочитает Антона Заболотного Фёдору Чалову.

8. Бой Фергюсон — Оливейра официально стал соглавным событием UFC 256.