Вылет «Зенита» и «Краснодара» из ЛЧ, три клуба вышли в плей-офф. Главное к утру

«Зенит» и «Краснодар» покинут Лигу чемпионов, Хабиб намекнул на возвращение. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» уступил в матче Лиги чемпионов «Лацио», а «Краснодар» — «Севилье». Оба российских клуба потеряли шансы на выход в плей-офф.
2. «Севилья» в этом матче забила самый свой быстрый гол в Лиге чемпионов — отличился Иван Ракитич.
3. Четыре команды вышли в плей-офф: «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус».
4. Гандболист Константин Игропуло завершил карьеру.
5. Хабиб Нурмагомедов написал Дане Уайту: «Скоро увидимся». Намёк на возобновление карьеры?
6. КХЛ. «Автомобилист» проиграл в третьем матче подряд.
7. Станислав Черчесов дал эмоциональное интервью каналу «Матч ТВ», в котором рассказал, почему предпочитает Антона Заболотного Фёдору Чалову.
8. Бой Фергюсон — Оливейра официально стал соглавным событием UFC 256.
- 25 ноября 2020
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