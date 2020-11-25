Ари: надеюсь, что у «Краснодара» срастётся с Лигой Европы

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).
«Это был очень важный матч для нас. Но, к сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что у нас срастётся с Лигой Европы. У нас плохо получалась игра в первом тайме. И, несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы всё же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках», — цитирует Ари пресс-служба УЕФА.
«Краснодар» набрал 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е является лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).
- 25 ноября 2020
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