Бубнов: ожидания от «Зенита» были сильно завышенными. Шансы на евровесну крайне невысоки

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о вылете «Зенита» из Лиги чемпионов по итогам 4-го тура группового этапа. Сине-бело-голубые проиграли на выезде «Лацио» (1:3) и лишились шансов на выход в плей-офф.



«После жеребьёвки группового этапа трудно было предположить, что для «Зенита» борьба в Лиге чемпионов закончится уже после 4-го тура. Казалось, как минимум за второе место петербуржцы будут бороться до конца, но ожидания оказались сильно завышенными. Почему так вышло? Конечно, значительную роль сыграли травмы ведущих игроков и тяжёлый график. С другой стороны, соперники находились в схожей ситуации и всё равно выгрызали очки. «Зенит» оказался не готов к таким условиям на уровне Лиги чемпионов.



Есть вопросы по физической готовности команды к Сергею Семаку, есть. Пусть в конкретном случае были большие кадровые проблемы, ему даже приходилось ставить игроков не на свои позиции, у «Зенита» всё же явно не хватало сил, чтобы взвинтить темп, хотя этого требовала ситуация. Как бы тяжело ни было, выезд в Рим был последним шансом продолжить борьбу в турнире. Есть вопросы и по комплектации команды, которая на уровне РПЛ выглядит солидной. А в Лиге чемпионов… Вы сами всё видели.



В первую очередь столь ранний вылет «Зенита» — это стечение ряда обстоятельств, но если неудачи продолжатся и в чемпионате России, то кадровые выводы вполне могут последовать. Чтобы второй год подряд не остаться даже без Лиги Европы, «Зениту» нужно уверенно обыгрывать «Брюгге» в гостях, а затем желательно брать очки с Дортмундом дома. Сможет ли «Зенит» резко прибавить в краткие сроки? С такой игрок, как сегодня, его шансы на еврокубковую весну крайне невысоки», — цитирует Бубнова Sportbox.

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