Василий Уткин отреагировал на скандальное интервью со Станиславом Черчесовым

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, которое стало скандальным из-за резких высказываний специалиста.



«По итогам интервью с Черчесовым у меня остался лишь один вопрос. Когда Станислав Саламович установку даёт команде или теорию ведёт, вот… Как команде его удаётся понимать? Я искренне недоумеваю. Мне ничего не понятно в потоке этой речи. Правда», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



В минувшую паузу на международные матчи сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеской встрече, после чего проиграла в Лиге наций Турции (2:3) и Сербии (0:5), в результате чего упустила возможность выйти в Лигу A, а также опустилась в третью корзину при жеребьёвке квалификационного раунда чемпионата мира – 2022.

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