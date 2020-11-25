Ташуев — о «Краснодаре»: играть бездарно с таким бюджетом и уровнем игроков – очень слабо

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).



«В целом сегодня у «Краснодара» был оптимальный состав. Даже на замену выходили футболисты серьёзного уровня, не уступающие в мастерстве игрокам «Севильи». Но разница в командных взаимодействиях очень большая. Меня поразил конфликт Газинского с Кайо. Соперник атакует, а они претензии предъявляют. Это ненормально. Команда никогда не добьётся успеха, когда она разбалансирована. А ведь там собраны футболисты, которые стоят больших денег, представляют свои страны.



Мы не должны обольщаться, что у «Краснодара» были моменты, подходы. Вообще, слово «подходы» есть только в российском футболе, нигде в мире такого нет. Именно этим термином можно охарактеризовать действия нашей команды. Да, «Краснодар» старался, пытался атаковать. Но удивило, что в середине второго тайма команда совсем встала. Почему-то «Севилья» не старалась разыгрывать комбинации в штрафной, довольствуясь дальними ударами, хотя центральные защитники «Краснодара» были уже в не очень хорошем состоянии.



В итоге говорим, что чуть ничью не взяли. А чему мы радуемся? Нужно сильно расстраиваться, что тренерский штаб никак не может эту команду привести в чувство. Матч опять не в пользу «Краснодара». В очередной раз расстроены болельщики. Самое сильное, что было в сегодняшнем матче – антураж. «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона» играют с пустыми трибунами, а у нас десять тысяч человек. Это единственная радость. А играть так бездарно с таким бюджетом и уровнем футболистов – это очень слабо. И в атаке неактивно, и в обороне бездарно. Всей командой в защите были.



Странно говорить про недостаток опыта. Кто там неопытный? Команда играет в Премьер-Лиге уже 10 лет, участвовала в еврокубках. Что вообще такое опыт? Когда футболисты всей командой перемещаются по полю. Пример – «Бавария». А у «Краснодара» лоскутный футбол: там клочок мяча, тут клочок мяча. Это очень мало для больших турниров. Но краснодарцы обязаны «Ренн» и выходить в Лигу Европы», — цитирует Ташуева «ВсёПроСпорт».

Ари: надеюсь, что у «Краснодара» срастётся с Лигой Европы