Луческу: непонятно, почему бросили играть после гола «Барсы». В первом тайме мы были лучше

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда на своём поле разгромно проиграла «Барселоне» (0:4).



«Первый тайм мы провели лучше, имели несколько шансов. При большей удаче могли забить. Но во втором тайме «Барселона» показала свой уровень. Была разница в качестве, технике, скорости мышления, скорости движения и комбинациях. После первого пропущенного мяча мы опустили руки и непонятно почему бросили играть.



Очень недоволен тем, что в редких контратаках, которые у нас были, отсутствовал последний пас. Мы могли забить. Но молодые футболисты «Барселоны», будущее этой команды, переиграли нас. Они были очень мобильны, играли с большим желанием, их невозможно было остановить. Возможно, и удача была на их стороне, ведь первый удар в створ ворот закончился голом. А после второго гола, пропущенного в результате углового, мы больше не играли и допустили много ошибок. Больше всего меня расстроило то, что мы проигрывали единоборства футболистам «Барселоны», — цитирует Луческу пресс-служба «Динамо».

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