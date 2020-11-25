Луческу: непонятно, почему бросили играть после гола «Барсы». В первом тайме мы были лучше

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда на своём поле разгромно проиграла «Барселоне» (0:4).
«Первый тайм мы провели лучше, имели несколько шансов. При большей удаче могли забить. Но во втором тайме «Барселона» показала свой уровень. Была разница в качестве, технике, скорости мышления, скорости движения и комбинациях. После первого пропущенного мяча мы опустили руки и непонятно почему бросили играть.
Очень недоволен тем, что в редких контратаках, которые у нас были, отсутствовал последний пас. Мы могли забить. Но молодые футболисты «Барселоны», будущее этой команды, переиграли нас. Они были очень мобильны, играли с большим желанием, их невозможно было остановить. Возможно, и удача была на их стороне, ведь первый удар в створ ворот закончился голом. А после второго гола, пропущенного в результате углового, мы больше не играли и допустили много ошибок. Больше всего меня расстроило то, что мы проигрывали единоборства футболистам «Барселоны», — цитирует Луческу пресс-служба «Динамо».
- 25 ноября 2020
-
10:53
-
10:43
-
10:39
-
10:25
-
09:54
-
09:41
-
09:38
-
09:26
-
09:24
-
09:15
-
09:15
-
08:40
-
08:30
-
07:00
-
06:41
-
06:26
-
05:52
-
05:31
-
05:19
-
04:56
-
04:32
-
04:18
-
03:56
-
03:17
-
03:05
-
02:45
-
02:32
-
02:19
-
02:00
-
01:48
-
01:37
-
01:25
-
01:19
-
01:06
-
01:02