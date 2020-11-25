Дело Романа Широкова рассмотрят в общем порядке. Прокурор поддержал сторону избитого судьи

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, сообщил, что суд удовлетворил его требование. Сторона пострадавшего выступила против рассмотрения уголовного дела в отношении экс-полузащитника сборной России Романа Широкова в особом порядке.



«Дело будет рассмотрено в общем порядке, заседание пройдёт 4 декабря. Прокурор наше заявление поддержал», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.



Ранее адвокат сообщил «Чемпионату», что сторона Данченкова будет инициировать вопрос об отмене особого порядка слушания дела Широкова.