«Арсенал» попросил ЭСК РФС дать оценку работе судейской бригады в матче с «Локомотивом»

Тульский «Арсенал» попросил дать оценку работе судейской бригады во главе с Алексеем Сухим в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1), сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.



Официальное обращение направлено в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. «Арсенал» просит оценить и прокомментировать действия рефери в трёх эпизодах матча. Речь идёт о столкновении в штрафной площади «Локомотива», в результате которого защитник туляков Гиа Григалава получил травму и был заменён, а также о моментах с назначением пенальти в ворота «Арсенала» и неназначением пенальти в ворота «Локомотива» в ситуации с падением Александра Ломовицкого.



«Локомотив» в 15 матчах набрал 24 очка и поднялся на шестое место в таблице РПЛ. «Арсенал» (13) занимает 12-е место.

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