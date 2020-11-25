Сергей Кирьяков объяснил, чего не хватает российским клубам, чтобы достойно играть в ЛЧ

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов.
«Зениту» не хватает скорости передвижения и скорости работы с мячом. А главное – скорости мысли. В этом компоненте мы проигрываем больше всего, «Севилья» играет в одно-два касания. «Лацио» также в этом отношении выглядит хорошо, хотя это всего лишь восьмая команда в Италии.
У нас медленный чемпионат, очень. Мы во всём работаем медленно, у нас мало игроков с высокой скоростью. Также отмечу поддержание темпа на протяжении всего матча. Проблески игры того же «Краснодара» — заслуга «Севильи». А когда испанцы включились, у них было явное преимущество. Мы всегда говорим об этих недочётах, даже тренерский штаб сборной предоставлял эти данные», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 25 ноября 2020
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