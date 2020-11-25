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Борис Игнатьев: «Зениту» не хватает качественных футболистов

Борис Игнатьев: «Зениту» не хватает качественных футболистов
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о вылете «Зенита» из Лиги чемпионов после поражения в матче 4-го тура группового этапа с «Лацио» (1:3).

«Увы, но сегодня «Зенит», представляя наш амбициозный футбол на европейской арене, занимает последнее место в группе Лиги чемпионов. Команде не хватает качественных футболистов, хотя у клуба есть как хорошая финансовая база, так и развитая инфраструктура.

Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд и выступать на уровне с ведущими командами. Мы играем в медленный футбол: можно ездить на «Жигулях», а потом пересесть на «Мерседес», но ведь к этому надо долго привыкать.

Не секрет, что российский футбол по многим параметрам уступает европейскому. Мы никогда не сможем играть так, как это делают итальянцы или испанцы. Работоспособность — единственное, за счёт чего мы можем конкурировать с остальными. Но, к сожалению, не осталось и этого», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Что должно случиться, чтобы «Зенит» вышел в плей-офф ЛЧ? Ничего. Это просто невозможно
Потому что РПЛ. Потому что потолок. Да и что ему там делать?
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