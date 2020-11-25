Боярский — о словах Черчесова: спектакль не получается без режиссёра, стоит начать с себя

Актёр театра и кино Михаил Боярский, известный болельщик санкт-петербургского «Зенита», прокомментировал интервью с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым, которое стало скандальным из-за резких высказываний специалиста.
«Режиссёр берёт вину на себя, артисты просто снимаются в кино. В театре вообще спектакль не получается без режиссёра. Иногда бывает удача, но винить всегда нужно режиссёра, а не артиста. Черчесову стоит начинать с себя, а не с футболистов», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге наций УЕФА. Теперь национальная команда соберётся весной перед Евро-2020. Россияне не побеждают уже в шести последних матчах во всех турнирах.
- 25 ноября 2020
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