ФИФА назвала номинантов на приз лучшему тренеру года. В список попал Марсело Бьельса

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список специалистов, претендующих на награду лучшему тренеру года, которая будет вручена в ходе церемонии The Best 2020.



Список номинантов: Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Зинедин Зидан («Реал»).



В прошлом сезоне Бьельса спустя 16 лет вернул «Лидс» в английскую Премьер-лигу, Флик завоевал с «Баварией» требл, Клопп впервые за 30 лет привёл «Ливерпуль» к титулу чемпиона Англии, Лопетеги выиграл с «Севильей» Лигу Европы, а Зидан с «Реалом» стал чемпионом Испании.



Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

ФИФА объявила имена номинантов на приз лучшему футболисту года