Святченко: был интерес от «Динамо», ЦСКА и «Рубина», но я сфокусирован на «Мидтьюлланне»

Защитник «Мидтьюлланна» Эрик Святченко прокомментировал интерес со стороны российских клубов.
«В 2012-м у меня было предложение от «Карпат». Мне было 19 лет, и о переезде я даже не думал. Хотя украинская лига тогда была интересной — «Динамо», «Шахтёр», «Металлист» и «Днепр» играли в еврокубках, в стране только прошёл чемпионат Европы. Всё было круто, но мы с «Мидтьюлланном» решили, что покидать Данию пока рановато.
Интерес со стороны «Динамо», ЦСКА и «Рубина» действительно был, но не вижу смысла на этом останавливаться. Я сфокусирован на игре за «Мидтьюлланн» и надеюсь, что получится показать себя, чтобы уехать в топовый чемпионат. АПЛ — это вышка. Было бы интересно там оказаться. Но я ничего не решаю в этом плане. Надо хорошо играть, показывать себя. И тогда появятся предложения», — цитирует Святченко «Матч ТВ».
- 25 ноября 2020
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