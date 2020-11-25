Названы претенденты на премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол года

ФИФА на своём официальном сайте объявила имена претендентов на премию Пушкаша, которую вручают автору лучшего гола по итогам года.
Список номинантов: Ширли Крус (Коста-Рика — Панама, женские команды), Джорджиан де Арраскаэта («Сеара» — «Фламенго»), Джордан Флорес («Шемрок Роверс» — «Дандолк»), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес» — «Пумас»), Софи Ингл («Арсенал» — «Челси», женские команды), Златко Юнузович («Рапид» — «Ред Булл Зальцбург»), Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунс» — «Кейптаун Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»), Леонель Киньонес («Универсидад Католика» — «Макара»), Луис Суарес («Барселона» — «Мальорка»), Кэролайн Вейр («Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», женские команды).
Гол Сон Хын Мина в матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»
Гол Джордана Флореса в матче «Шемрок Роверс» — «Дандолк»
Видео остальных голов можно посмотреть в официальном «твиттере» ФИФА.
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