Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Названы претенденты на премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол года

Названы претенденты на премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол года
Футбол / Англия 0

ФИФА на своём официальном сайте объявила имена претендентов на премию Пушкаша, которую вручают автору лучшего гола по итогам года.

Список номинантов: Ширли Крус (Коста-Рика — Панама, женские команды), Джорджиан де Арраскаэта («Сеара» — «Фламенго»), Джордан Флорес («Шемрок Роверс» — «Дандолк»), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес» — «Пумас»), Софи Ингл («Арсенал» — «Челси», женские команды), Златко Юнузович («Рапид» — «Ред Булл Зальцбург»), Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунс» — «Кейптаун Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»), Леонель Киньонес («Универсидад Католика» — «Макара»), Луис Суарес («Барселона» — «Мальорка»), Кэролайн Вейр («Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», женские команды).

Гол Сон Хын Мина в матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»

Гол Джордана Флореса в матче «Шемрок Роверс» — «Дандолк»

Видео остальных голов можно посмотреть в официальном «твиттере» ФИФА.

ФИФА объявила имена номинантов на приз лучшему футболисту года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020