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Ахметов: честно говоря, не знаю, готов ли я на 90 минут. Дай бог, что все болячки позади

Ахметов: честно говоря, не знаю, готов ли я на 90 минут. Дай бог, что все болячки позади
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своём состоянии и конкуренции в составе.

«Чувствую себя хорошо. Честно говоря, не знаю, готов ли я на 90 минут. Но я готов помочь команде и сделать всё возможное. Постараюсь выложиться по максимуму.

Дай бог, что все болячки позади. Мы провели большую работу, было много времени на восстановление. Буду набирать форму и помогать команде.

Конкуренция была всегда, ребята все тренировались. Это всё идёт в плюс, при ней каждый будет прибавлять. Считаю, что без этого невозможно расти. Каждый в нашей команде будет доказывать, что он достоин играть», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

ЦСКА набрал 2 очка в трёх матчах и занимает последнее, четвёртое место в группе К Лиги Европы. Соперниками «армейцев» являются загребское «Динамо» (5), «Вольфсберг» (4) и «Фейеноорд» (4).

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