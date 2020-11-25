«Все команды в нашей группе имеют своё лицо». Гончаренко — о выступлении ЦСКА в ЛЕ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».
«Даже несмотря на ограниченную заявку, мы провели четыре замены, а не пять. Мы можем играть интенсивно, мы должны продолжать играть в нашу игру. Путём усиления во втором тайме и замен держать уровень игры. Хотелось бы больше пауз давать Влашичу, но, зная его характер, стараемся его держать по 90 минут. Хотя ему какую-то паузу нужно давать. Глобальных проблем я не вижу. У нас нет такого, что думаем о количестве игр, нам нужно играть каждую игру.
Все команды в нашей группе имеют своё лицо. «Вольфсберг» отлично прессингует, скрывает свои недостатки и понимает, что делать в защите. Загреб более сбалансирован, дома мы имели преимущество и не дали им себя проявлять в атаке. «Фейеноорд» оставил более цельное впечатление, особенно в атаке, и они показали, что нужно делать при потере мяча», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 25 ноября 2020
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