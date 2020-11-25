Крыховяк: Лига чемпионов для «Локомотива» — задача номер один

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о целях «железнодорожников» в Лиге чемпионов.
«Прежде всего я отправляюсь в ту команду, которая заинтересована в моих услугах. Безусловно, у меня были разные варианты. «Локомотив» только что стал чемпионом России и вышел в Лигу чемпионов, что было очень важным фактором.
Я посмотрел на состав. Прикинул, есть ли возможности для роста. Клуб бился за самые высокие места, это была не первая победа в чемпионате, и её никак нельзя было назвать сенсацией. Этот клуб точно мог развиваться и имел всё необходимое для этого. Так я и принял решение.
Лига чемпионов для «Локомотива» — задача номер один. Для развития клуба жизненно важно участвовать в столь престижном турнире. Именно поэтому ты хочешь выкладываться по максимуму и доказывать, что заслуживаешь права играть в Лиге чемпионов. Что ты попал туда не благодаря удаче или каким-то другим случайным обстоятельствам.
Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов», — цитирует Крыховяка официальный сайт УЕФА.
- 25 ноября 2020
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:04
-
14:35
-
14:28
-
14:16
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:24
-
13:17
-
13:13
-
12:52
-
12:40
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:23
-
12:22
-
12:03
-
11:40
-
11:38
-
11:29
-
11:22
-
11:22
-
11:14
-
11:09
-
10:59
-
10:53