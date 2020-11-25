Крыховяк: Лига чемпионов для «Локомотива» — задача номер один

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о целях «железнодорожников» в Лиге чемпионов.



«Прежде всего я отправляюсь в ту команду, которая заинтересована в моих услугах. Безусловно, у меня были разные варианты. «Локомотив» только что стал чемпионом России и вышел в Лигу чемпионов, что было очень важным фактором.



Я посмотрел на состав. Прикинул, есть ли возможности для роста. Клуб бился за самые высокие места, это была не первая победа в чемпионате, и её никак нельзя было назвать сенсацией. Этот клуб точно мог развиваться и имел всё необходимое для этого. Так я и принял решение.



Лига чемпионов для «Локомотива» — задача номер один. Для развития клуба жизненно важно участвовать в столь престижном турнире. Именно поэтому ты хочешь выкладываться по максимуму и доказывать, что заслуживаешь права играть в Лиге чемпионов. Что ты попал туда не благодаря удаче или каким-то другим случайным обстоятельствам.



Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов», — цитирует Крыховяка официальный сайт УЕФА.

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