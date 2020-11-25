Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поприветствовал журналистов на русском языке
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Немецкий специалист поприветствовал журналистов на русском языке.
«Добрый день (на русском). По игре в субботу нас ожидает интенсивная игра. Мы проанализировали игру Ростова. Виден подчерк Карпина, который мне очень импонирует как тренер.
Мы активно готовимся к Ростову, они проповедуют стиль прессинга и контр прессинга, они агрессивны. В этом матче нам нужно искать свободные зоны, повторюсь, интенсивная игра. Мы с нетерпением ждем игры, так же как и в предыдущей игре нам нужно будет бороться за каждый метр», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Паршивлюк: те карточки, которые раздают направо и налево за всё, необязательны
Рекомендуем вам
- 25 ноября 2020
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:04
-
14:35
-
14:28
-
14:16
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:24
-
13:17
-
13:13
-
12:52
-
12:40
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:23
-
12:22
-
12:03
-
11:40
-
11:38
-
11:29
-
11:22
-
11:22
-
11:14
-
11:09
-
10:59
-
10:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам