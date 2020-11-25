Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поприветствовал журналистов на русском языке

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Немецкий специалист поприветствовал журналистов на русском языке.



«Добрый день (на русском). По игре в субботу нас ожидает интенсивная игра. Мы проанализировали игру Ростова. Виден подчерк Карпина, который мне очень импонирует как тренер.



Мы активно готовимся к Ростову, они проповедуют стиль прессинга и контр прессинга, они агрессивны. В этом матче нам нужно искать свободные зоны, повторюсь, интенсивная игра. Мы с нетерпением ждем игры, так же как и в предыдущей игре нам нужно будет бороться за каждый метр», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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