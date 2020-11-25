Леонид Федун объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил последние неудачи в российском футболе. После поражения сборной России в матче с Сербией (0:5) отечественные клубы продолжили серию без побед в Лиге чемпионов.



«Ответ на вопрос о причинах провалов лежит в экономической плоскости. Напомню, что 10 лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале 10-х годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около € 165 млн. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в € 100 млн, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза. За последние 10 лет ведущие европейские клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200 процентов до 350. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30 процентов, Россия — почти на 50. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке.



Мы фактически откатились в четвертый дивизион по объёмам финансирования. Условно, сегодня всю европейскую футбольную элиту можно разделить на четыре группы. В первый дивизион входят команды с расходами и трансферной стоимостью свыше € 500 млн — таких клубов 17. Ещё 16 клубов, у которых стоимость более € 300 млн. В третьем дивизионе 18 клубов со стоимостью свыше € 200 млн. И все остальные — это 30 клубов, у которых бюджет и стоимость состава около € 100 млн. Раньше российские команды всегда были во второй группе, а сейчас скатились в четвёртую. И в такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко.



Так что с этим нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять. Да, можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в 1/8 финала евротурниров», — цитирует Федуна «Коммерсантъ».

«Зениту» и «Краснодару» теперь остаётся Лига Европы. Все расклады в борьбе за 3-е место Команде Мурада Мусаева проще остаться в еврокубках, чем чемпиону России.