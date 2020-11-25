Сандро Шварц: «Динамо» давно не выигрывало в Ростове, но давайте отбросим статистику

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Мы каждый день отрабатываем очень много взаимодействий. В то же время команда старается всё больше и больше расширять горизонты своих возможностей. Мне приятно это видеть, также я вижу позитивную тенденцию. Мы хорошо сыграли первый тайм, а второй — пассивно, мы планируем увеличивать время интенсива, но нужно варьировать прессинг и учиться защищаться низким блоком.



Наша цель — завоевать три очка. «Динамо» давно не выигрывало в Ростове, но давайте говорить об этой игре и отбросим статистику. Что касается стиля, который проповедует соперник, он мне очень нравится.



У нас линия полузащиты очень сильная, мы рассматриваем разные варианты, в которых мы будем играть. Сегодня только среда и у нас много времени на решение. Одного из пяти игроков центра мы можем рассматривать в оборону. Окончательное решение по сочетаниям мы примем перед игрой», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поприветствовал журналистов на русском языке