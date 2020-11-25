Шварц: у каждого игрока «Динамо» горячее сердце и энергия, которая идёт изнутри

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о факторах, которые могут повлиять на результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«С точки зрения психологии важно, что мы выиграли в первом круге. Ребята готовы и настроены позитивно. Мы посмотрели игру первого круга и выбрали моменты, на которые нам нужно обратить внимание.
По поводу Игбуна, в субботу его не будет. Сейчас он уже тренируется индивидуально, и скоро мы планируем его присоединить к общей группе.
Есть много факторов нашего хорошего результата: подготовка команды, тренировки и всё остальное оказывает влияние на фон. Совокупность всего ускорит позитивные результаты, на которые мы рассчитываем в будущем. Я впечатлён той работой, которую показывает команда, заметен характер и виден менталитет команды. По каждому конкретно я могу сказать, что все игроки, каждый из них, вовлечён в процесс. Я бы ещё подчеркнул тот момент, который есть у каждого игрока — горячее сердце и энергия, которая идёт изнутри. Когда я просыпаюсь и вижу ребят, это меня радует», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 25 ноября 2020
-
16:54
-
16:43
-
16:37
-
16:27
-
16:19
-
16:08
-
16:06
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:45
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:04
-
14:35
-
14:28
-
14:16
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:24
-
13:17
-
13:13
-
12:52
-
12:40