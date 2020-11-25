Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шварц: у каждого игрока «Динамо» горячее сердце и энергия, которая идёт изнутри

Шварц: у каждого игрока «Динамо» горячее сердце и энергия, которая идёт изнутри
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о факторах, которые могут повлиять на результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«С точки зрения психологии важно, что мы выиграли в первом круге. Ребята готовы и настроены позитивно. Мы посмотрели игру первого круга и выбрали моменты, на которые нам нужно обратить внимание.

По поводу Игбуна, в субботу его не будет. Сейчас он уже тренируется индивидуально, и скоро мы планируем его присоединить к общей группе.

Есть много факторов нашего хорошего результата: подготовка команды, тренировки и всё остальное оказывает влияние на фон. Совокупность всего ускорит позитивные результаты, на которые мы рассчитываем в будущем. Я впечатлён той работой, которую показывает команда, заметен характер и виден менталитет команды. По каждому конкретно я могу сказать, что все игроки, каждый из них, вовлечён в процесс. Я бы ещё подчеркнул тот момент, который есть у каждого игрока — горячее сердце и энергия, которая идёт изнутри. Когда я просыпаюсь и вижу ребят, это меня радует», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поприветствовал журналистов на русском языке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020