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«Многие считают его физруком». На сайте ЦСКА появилось заявление с критикой Черчесова

«Многие считают его физруком». На сайте ЦСКА появилось заявление с критикой Черчесова
Футбол / РПЛ 0

На официальном сайте ЦСКА было опубликовано заявление, посвящённое выступлению главного тренера сборной России Станислава Черчесова в телеэфире.

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера сборной С. Черчесова в эфире федерального канала. В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — говорится в сообщении.

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