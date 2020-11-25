«Многие считают его физруком». На сайте ЦСКА появилось заявление с критикой Черчесова

На официальном сайте ЦСКА было опубликовано заявление, посвящённое выступлению главного тренера сборной России Станислава Черчесова в телеэфире.



«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера сборной С. Черчесова в эфире федерального канала. В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.



Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — говорится в сообщении.

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.