Шварц: задержался в раздевалке – это было причиной опоздания на второй тайм со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о перформансе на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Я заметил перформанс на матче со «Спартаком» и получил смс с этим перформансом себе на телефон. Что касается таблицы, не могу сказать, что мы думаем только о ней, но также я могу сказать, что мы идём от игры к игре. Нам нужно улучшать именно свою игру, показывать результат, и хорошо, что у нас это получается. Мы амбициозны, будем смотреть дальше.



Я немного задержался в раздевалке, это и было причиной моего опоздания на второй тайм со «Спартаком».



У меня была возможность посмотреть «Майнц», и я рад тому факту, что они одержали свою первую победу в чемпионате. Что касается Матеты, то я рад, что он прогрессирует, и я после матча написал ему сообщение», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поприветствовал журналистов на русском языке