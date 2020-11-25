Илья Геркус: клубы РПЛ могли бы принять потолок зарплат для отечественных игроков

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил о необходимости введения потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге.



«Разовью мысль про потолок зарплат.



В качестве регулирующей рынок меры клубы Премьер-Лиги могли бы принять потолок зарплат для отечественных игроков. Как вариант. 10 миллионов рублей в месяц = 120 миллионов в год, индивидуальные бонусы не более 30% процентов в общей сложности. С игроками до 23 лет – 5 миллионов в месяц = 60 в год.



Что это даст?



Поможет клубным бюджетам.

Косвенно повлияет на ограничение зарплаты легионерам.

Успокоит общественность, деньги-то часто государственные.

Подтолкнёт игроков и их агентов к поиску развития карьеры за рубежом. Хочешь больше € 1,5 миллиона — ищи варианты.

Подтолкнёт игрока к маркетинговой активности. Хочешь индивидуальные контракты — работай над личным брендом.



Минусы:



Не очень справедливо, есть элемент дискриминации.

Вызовет отток лучших перспективных игроков за границу», — написал Геркус в своём «телеграме».

Геркус: в «Зените» не работает принцип «иностранец — лучше нашего», лимит ограничивает