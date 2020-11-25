Илья Геркус: клубы РПЛ могли бы принять потолок зарплат для отечественных игроков

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил о необходимости введения потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге.
«Разовью мысль про потолок зарплат.
В качестве регулирующей рынок меры клубы Премьер-Лиги могли бы принять потолок зарплат для отечественных игроков. Как вариант. 10 миллионов рублей в месяц = 120 миллионов в год, индивидуальные бонусы не более 30% процентов в общей сложности. С игроками до 23 лет – 5 миллионов в месяц = 60 в год.
Что это даст?
Поможет клубным бюджетам.
Косвенно повлияет на ограничение зарплаты легионерам.
Успокоит общественность, деньги-то часто государственные.
Подтолкнёт игроков и их агентов к поиску развития карьеры за рубежом. Хочешь больше € 1,5 миллиона — ищи варианты.
Подтолкнёт игрока к маркетинговой активности. Хочешь индивидуальные контракты — работай над личным брендом.
Минусы:
Не очень справедливо, есть элемент дискриминации.
Вызовет отток лучших перспективных игроков за границу», — написал Геркус в своём «телеграме».
- 25 ноября 2020
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