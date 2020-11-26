«Чемпионат» ищет сотрудника в службу новостей

«Чемпионату» необходим новый сотрудник в службу новостей (редактор ленты новостей, ночная смена, 16-20 часов в неделю, удалённая работа).



Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в мире спорта.



Точный график — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.



Присылайте резюме на электронную почту: y.zotov@rambler-co.ru.