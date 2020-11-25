«Краснодар» одолел «Спартак» и возглавил таблицу лиги молодёжек. «Зенит» разгромно победил

В 11-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Краснодар». Матч прошёл на поле академии имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 0:1.



Единственный гол был забит в концовке первого тайма, на 1-й компенсированной минуте. Его автором стал защитник гостей Ираклий Манелов.



«Краснодар», набрав 23 очка, поднялся на первое место в группе A молодёжного первенства и теперь опережает «Спартак» по дополнительным показателям.

Турнирная таблица молодёжного первенства России

В параллельном матче «Зенит» принимал «Строгино». Встреча прошла на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.



В составе хозяев дубль оформил нападающий Никита Терещук, поразивший ворота соперника на 14-й и 27-й минутах. Ещё по голу забили полузащитник Кирилл Щетинин и форвард Антон Бугорский.