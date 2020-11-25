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«Краснодар» одолел «Спартак» и возглавил таблицу лиги молодёжек. «Зенит» разгромно победил

«Краснодар» одолел «Спартак» и возглавил таблицу лиги молодёжек. «Зенит» разгромно победил
Футбол / РПЛ 0

В 11-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Краснодар». Матч прошёл на поле академии имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 0:1.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма, на 1-й компенсированной минуте. Его автором стал защитник гостей Ираклий Манелов.

«Краснодар», набрав 23 очка, поднялся на первое место в группе A молодёжного первенства и теперь опережает «Спартак» по дополнительным показателям.

Турнирная таблица молодёжного первенства России

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
25 ноября 2020, среда. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 Манелов – 45+1'

В параллельном матче «Зенит» принимал «Строгино». Встреча прошла на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Никита Терещук, поразивший ворота соперника на 14-й и 27-й минутах. Ещё по голу забили полузащитник Кирилл Щетинин и форвард Антон Бугорский.

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
25 ноября 2020, среда. 14:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Строгино-мол.
Москва
1:0 Терещук – 14'   2:0 Терещук – 27'   3:0 Щетинин – 45'   4:0 Бугорский – 77'
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